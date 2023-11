«Con te è volato in cielo anche il nostro cuore». L’addio a Nicholas

Albegno e tutta la comunità di Treviolo ha salutato il suo angelo Nicholas Foresti , che se n’è andato troppo presto a causa di un tragico incidente in moto mentre stava lavorando .

Le esequie del giovane si sono tenute all’interno dell’amata Chiesa della parrocchia di Albegno, dove Nicholas era conosciuto e amato da tutti . Fin da piccolo aveva vissuto la realtà parrocchiale, prestando servizio anche come animatore. Per questo era molto conosciuto sia dai giovani che dai loro genitori: in un modo o nell’altro quasi tutti avevano avuto a che fare con questo ragazzo gentile e volenteroso, amante della vita, la cui voglia di vivere e di fare era diventata proverbiale.