Altre persone vivranno grazie a Nicholas. Oggi l’ultimo saluto

Treviolo è attonita

In questi giorni sono in tanti a non riuscire a darsi pace per quello che è accaduto: «Non riusciamo ancora a crederci, non riusciamo ancora a realizzare che il nostro Nicholas non c’è più» afferma un conoscente a cui fa eco anche la madre di un amico che lo vedeva spesso in oratorio quando era più giovane: «Era un ragazzo fantastico, non è possibile morire a 22 anni in questo modo. Aveva tante sogni e ambizioni, c’è stato portato via troppo presto».