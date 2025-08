Controlli dei carabinieri tra Paladina e Valbrembo: un arresto per spaccio

I controlli dei carabinieri

I carabinieri della stazione di Villa d’Almè stavano svolgendo normale controllo di prevenzione tra Paladina e Valbrembo: l’uomo, tunisino di 28 anni, senza fissa dimora in Italia, è apparso subito molto agitato, destando l’attenzione degli operatori. Procedendo alla perquisizione, è stato trovato in possesso di 21 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, per un peso complessivo di 22,36 grammi, oltre a 89,43 di altra sostanza - presumibilmente hashish - e 165 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre il rito direttissimo ha portato al divieto di dimora in provincia di Bergamo.