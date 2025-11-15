Curno, ladri nella notte: auto prese di mira

Ladri in azione nella notte di mercoledì 12 novembre a Curno, con le auto aperte e i finestrini distrutti per sottrarre gli oggetti contenuti all’interno. È quanto denunciano alcuni residenti, che in via Aldo Moro - all’angolo con via Trento, nei pressi della Farmacia Del Borghetto e davanti al negozio Orobia Climbing - segnalano l’apertura di tre veicoli parcheggiati negli stalli lungo la strada, con il danneggiamento di vetri e bagagliai nel tentativo di rubare quanto presente nelle auto. Sull’episodio è intervenuto il sindaco Andrea Saccogna, per manifestare vicinanza ai cittadini coinvolti: «Piena solidarietà alle persone colpite, non è accettabile che si verifichino episodi del genere. Sicuramente la collocazione di nuove telecamere aiuterebbe. Speriamo di poterle collocare presto anche qui».