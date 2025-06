Curno, ultimi ritocchi al nuovo multisala. Venerdì su il sipario delle prime cinque sale

«Ci siamo», dice con orgoglio Andrea Stratta mentre in sottofondo, al telefono, scorrono i rumori degli operai al lavoro sul cantiere per gli ultimi ritocchi. Operazioni che procedono spedite perché, come annunciato e confermato, il nuovo cinema di Curno targato Notorious aprirà venerdì 27 giugno, a poco più di cinque mesi dalla chiusura dell’Uci Cinemas .

Le nuove multisale

Il riallestimento della multisala di via Lega Lombarda è ormai alle battute finali, sono gli ultimissimi interventi (martedì verrà posizionata l’insegna all’esterno) per presentare al pubblico una struttura moderna e accogliente con le tipiche poltrone reclinabili di Notorious. Venerdì l’apertura delle prime cinque sale, l’entrata a pieno regime di tutte e nove le sale si terrà a settembre, quando è prevista l’inaugurazione ufficiale della struttura. In questi giorni la società, amministrata proprio da Stratta, ha iniziato a farsi pubblicità con uno stand al centro commerciale di Curno, ma soprattutto ha definito gli aspetti che più incuriosiscono i cittadini: quali saranno i primi film del nuovo cinema? E quanto costerà il biglietto?

Il cinema Notorious di Milano, diventerà così anche Curno

I film in programma nelle sale

Il primo fine settimana di proiezioni ha una programmazione ricca, con otto titoli diversi. Gli orari sono ancora in fase di definizione, ma la certezza riguarda il film di punta del debutto: sarà all’insegna dell’adrenalina con «Formula 1» con Brad Pitt - in uscita proprio quel weekend -, che per l’occasione vedrà un evento a invito nella sala più grande del cinema, dotata di 206 poltrone reclinabili e schermo da 20 metri. Accanto a questo saranno in calendario anche «Ballerina», con Keanu Reeves e Ana de Armas; «How to train your dragon», «Elio», «Lilo&Stich» per i bambini e gli amanti dell’animazione, «M3gan 2.0» e «28 anni dopo» per chi preferisce l’horror, e infine «Hurry up tomorrow», il film evento sul musicista The weekend.

Alta qualità e prezzi accessibili

Parla di «alta qualità a prezzi accessibili» l’ad Stratta, definendo il tariffario stabilito da Notorious, che parte da una base di 10,50 euro per il biglietto intero nei giorni di sabato, domenica e nei festivi, ma a cui si affiancano diverse scontistiche. Il ridotto nel fine settimana per gli over 65 e i bambini fino a 12 anni ad esempio sarà di 8,20 euro, mentre al mattino, sempre nel weekend, il costo degli ingressi sarà di 6 euro. Il prezzo si abbassa scegliendo di andare al cinema in settimana, dal lunedì al venerdì: dopo le 19 l’intero viene 10 euro e il ridotto 8 euro, mentre fino alle 18.55 l’intero costerà 8 euro e il ridotto 6 euro.

Promozioni e convenzioni

La prima è la «Promo Donna», che prevede per il pubblico femminile l’ingresso, tutti i martedì, a 6 euro. Lo stesso prezzo lo pagheranno invece i soci Feltrinelli e Fai, mentre per chi ha la tessera Coop il costo del biglietto sarà di 7,50 euro; i possessori della carta Fidaty di Esselunga inoltre potranno utilizzare i biglietti ottenuti tramite il catalogo dei premi.