«Da un anno vivo in auto. Lavoro, ma nessuno mi vuole affittare casa»

«D’inverno le temperature scendevano fino a meno due o tre gradi, mentre in questi giorni l’auto è un forno: si arriva anche a 40 gradi. Impossibile starci all’interno». In realtà poco importerebbe qual è la temperatura all’interno di un’automobile, se non fosse che per Eric Dylan Ngaman, camerunense di 25 anni, la sua Toyota Aigò del 2012 da ormai un anno è anche la sua casa. Posteggiata in un angolo di un parcheggio pubblico di via Serio alle Capannelle, tra Grassobbio e Zanica, da sabato scorso è coperta da un gazebo che alcuni volontari della Croce rossa – che si sono presi a cuore il caso di Eric assieme al patronato San Vincenzo, alla Caritas, all’oratorio della frazione e al Comune di Grassobbio – hanno acquistato e montato con un permesso, però temporaneo, per occupare quello spazio pubblico.

Il gazebo montato sulla sua auto-casa

Arrivato in Italia con un barcone

Del resto l’auto non funziona più dopo che lo scorso marzo Eric è rimasto coinvolto in un incidente mentre andava al lavoro. Ora ci va tutti i giorni in sella alla sua bicicletta: solo che ci impiega un’ora e mezza ad andare e altrettanto tempo a tornare, perché lavora per la cooperativa «Kamila» all’Italtrans di Calcinate, a una dozzina di chilometri. Proprio ieri il contratto a tempo determinato gli è stato rinnovato di ulteriori 6 mesi. «Il problema è che non riesco a trovare una casa – racconta –: il fatto di avere un contratto a tempo determinato non è sufficiente e nessuno mi affitta un alloggio da ormai un anno. Anche tutte le persone e le istituzioni come la Caritas che mi stanno aiutando e che ringrazio non sono riuscite, per questo motivo, a trovarmi un tetto e sono costretto a dormire in auto». Eric arriva in Sicilia con un barcone nel 2017, quando ha 17 anni.

La Toyota in cui vive da un anno

Il lavoro alla Italtrans