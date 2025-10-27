Da Orio si vola in Moldavia: attiva la rotta verso Chisinau

Chișinău, nota come «cuore verde dell’Europa orientale», è una città ricca di parchi, architettura sovietica e moderni caffè, ideale per scoprire le celebri cantine sotterranee moldave. Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air sottolinea che la nuova rotta è «una dimostrazione concreta della nostra filosofia di affidabilità e connettività», mentre il direttore commerciale Aviation Sacbo Giacomo Cattaneo evidenzia come l’espansione del network «offra accesso privilegiato alla Lombardia e nuove opportunità verso l’Europa dell’Est».