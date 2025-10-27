Cronaca / Hinterland
Lunedì 27 Ottobre 2025
Da Orio si vola in Moldavia: attiva la rotta verso Chisinau
NUOVA TRATTA. Si è aperta domenica 26 ottobre la nuova rotta tra l’aeroporto di Orio al Serio e Chișinău, capitale della Moldavia.
Si tratta di quattro voli settimanali - martedì, giovedì, sabato e domenica - operati dalla compagnia aerea Wizz Air con aeromobili A321neo.
Chișinău, nota come «cuore verde dell’Europa orientale», è una città ricca di parchi, architettura sovietica e moderni caffè, ideale per scoprire le celebri cantine sotterranee moldave. Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air sottolinea che la nuova rotta è «una dimostrazione concreta della nostra filosofia di affidabilità e connettività», mentre il direttore commerciale Aviation Sacbo Giacomo Cattaneo evidenzia come l’espansione del network «offra accesso privilegiato alla Lombardia e nuove opportunità verso l’Europa dell’Est».
Nel 2025, Wizz Air ha operato fino ad oggi oltre 6.500 voli da Bergamo, trasportando 1,3 milioni di passeggeri, con un tasso di completamento del 99,8% e puntualità in crescita.
