Mercoledì 11 Febbraio 2026
Daniele Santini morto in Marocco,
i funerali sabato 14 febbraio a Villa d’Almè
L’ULTIMO SALUTO. La salma di Daniele Santini, vittima di un incidente in moto il 30 gennaio, rientrerà venerdì in Italia. Sabato i funerali.
Saranno celebrati sabato 14 febbraio alle 14 nella chiesa parrocchiale di Villa d’Almè i funerali di Daniele Santini, il 67enne di Villa d’Almè morto in un incidente in moto il 30 gennaio mentre si trovava in Marocco a seguire l’Africa Eco Race come cronista per il sito «SoloEnduro».
«La salma dovrebbe rientrare venerdì nel tardo pomeriggio, per ora non abbiamo altre informazioni» fa sapere la moglie Luisa Salvetti, che insieme alla figlia Laura la scorsa settimana è volata in Marocco per sbrigare le pratiche per il rimpatrio. Santini lascia nel dolore anche un altro figlio, Davide.
Il 30 gennaio è rimasto vittima di un incidente con un furgoncino a 300 chilometri da Dakhla, meta della giornata di riposo del rally raid che si svolge ogni anno in Africa sulle rotte della Parigi-Dakar.
