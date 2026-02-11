Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Mercoledì 11 Febbraio 2026

Daniele Santini morto in Marocco,
i funerali sabato 14 febbraio a Villa d’Almè

L’ULTIMO SALUTO. La salma di Daniele Santini, vittima di un incidente in moto il 30 gennaio, rientrerà venerdì in Italia. Sabato i funerali.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Daniele Santini, 67 anni
Daniele Santini, 67 anni

Saranno celebrati sabato 14 febbraio alle 14 nella chiesa parrocchiale di Villa d’Almè i funerali di Daniele Santini, il 67enne di Villa d’Almè morto in un incidente in moto il 30 gennaio mentre si trovava in Marocco a seguire l’Africa Eco Race come cronista per il sito «SoloEnduro».

«La salma dovrebbe rientrare venerdì nel tardo pomeriggio, per ora non abbiamo altre informazioni» fa sapere la moglie Luisa Salvetti, che insieme alla figlia Laura la scorsa settimana è volata in Marocco per sbrigare le pratiche per il rimpatrio. Santini lascia nel dolore anche un altro figlio, Davide.

Il 30 gennaio è rimasto vittima di un incidente con un furgoncino a 300 chilometri da Dakhla, meta della giornata di riposo del rally raid che si svolge ogni anno in Africa sulle rotte della Parigi-Dakar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Villa d'Almè
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Sociale
Morte
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Daniele Santini
Luisa Salvetti
SoloEnduro