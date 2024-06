«Daspo urbano» per un diciassettenne che spacciava vicino alle scuole

Il Questore di Bergamo ha emesso un daspo urbano della durata di un anno nei confronti di un diciassettenne, di nazionalità senegalese, denunciato lo scorso 18 giugno dai carabinieri di Stezzano per lo spaccio di 50 grammi di hashish nel parco di via della Pace ad Azzano San Paolo. Una zona particolarmente sensibile, visto che il parco si trova in prossimità dell’oratorio e di istituti scolastici frequentati prevalentemente da giovani, anche minorenni.