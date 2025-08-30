Delitto di Valbrembo, arrestato il terzo complice. Per la morte di Muttoni già due giovani in carcere

Novità sul delitto di Luciano Muttoni, il 58enne massacrato a calci, pugni e colpi inferti usando come arma contundente una pistola scacciacani, nella sua abitazione situata nella frazione di Ossanesga, a Valbrembo lo scorso 7 marzo (il corpo fu ritrovato senza vita domenica 9 marzo, ndr). La mattina del 30 agosto sono state emesse due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 23enne - già detenuto a Monza per l’omicidio - e di un 22enne, italiano residente a Terno d’Isola, arrestato nella sua casa nella mattinata di sabato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo. Quest’ultimo è accusato di concorso in rapina aggravata.

In carcere, insieme al complice 23enne di Monza, è già detenuto anche un giovane bergamasco di 25 anni: entrambi erano stati arrestati pochi giorni dopo il delitto.

La rapina

Ai due odierni indagati - di 22 e 23 anni - è stata ora contestata una rapina, che avrebbero commesso il 17 febbraio 2025 a Ponte San Pietro ai danni di un cittadino italiano: armati di coltello e pistola, i due avevano sottratto una macchina, il telefono cellulare e il bancomat, poi usato per un prelievo di 250 euro, avendo costretto la vittima, sotto minaccia, a fornire anche il proprio codice pin.

Le indagini a Valbrembo

Il ruolo del 22enne

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 22enne avrebbe supportato i due complici -sottoposti a fermo il 10 marzo con l’accusa di omicidio e rapina - prima mettendoli in contatto tra loro, poi fornendo il supporto logistico e occupandosi del trasporto dalla stazione ferroviaria di Terno d’Isola a Valbrembo, nei pressi dell’abitazione di Muttoni prima del delitto del 7 marzo. Il 22enne li avrebbe poi aspettati nei pressi del cimitero di Solza per consegnare loro degli zaini contenenti un cambio di abiti.

Indizi dai celluari e dalle telecamere