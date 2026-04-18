Due ali di moto e lo striscione nerazzurro per l’ultimo saluto a Fabio «Benny» Benini

Le moto e l’Atalanta. Sono state le sue due grandi passioni ad accompagnare l’ultimo saluto a Fabio Benini, per tutti Benny , il motociclista di 46 anni (ne avrebbe compiuti 47 il prossimo 27 aprile) che ha perso la vita nella notte tra mercoledì e giovedì 16 aprile in un tragico incidente a bordo della sua Triumph, con cui era uscito a fare un giro nella serata di mercoledì.

Le moto e il rombo dei motori hanno accolto il feretro

Impossibile per la chiesa parrocchiale di Zanica, dove si è celebrato nella mattinata di sabato 18 aprile il funerale, accogliere tutti coloro che hanno voluto dare il proprio ultimo saluto a Fabio. Gremito il sagrato, dove gli amici delle due ruote hanno disposto i propri mezzi in una sorta di parata. In chiesa la famiglia di Benini e il figlio 17enne accompagnato dall’affetto dei compagni di squadra dell’under 17 del Lecco in cui gioca.

Lo striscione dei tifosi