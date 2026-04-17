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Cronaca / Hinterland Venerdì 17 Aprile 2026

Schianto fatale in moto a Stezzano, il dolore della sorella Anna: «Ciao fratello, fai buon viaggio»

IL LUTTO. I ricordi di Fabio «Benny» Benini sui social: viveva a Stezzano, lavorava a Treviglio ed era un grande appassionato di moto e tifoso dell’Atalanta. Morto in un incidente nella notte tra il 15 e il 16 aprile.

Redazione Web
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Schianto fatale in moto a Stezzano, il dolore della sorella Anna: «Ciao fratello, fai buon viaggio»
Fabio Benini in uno scatto dal profilo Facebook

Il ricordo della sorella è semplice e diretto, ma carico di un dolore profondo: «Ciao fratello! Fai buon viaggio e che tanta, tanta serenità ti possa accompagnare». Con queste parole Anna saluta Fabio Benini, per tutti “Benny”, scomparso tragicamente a pochi giorni dal suo 47esimo compleanno, che avrebbe festeggiato il prossimo 27 aprile. Fabio viveva a Stezzano e lavorava a Treviglio nel settore degli impianti di refrigerazione. Una vita fatta di impegno e passioni autentiche: le moto, che amava profondamente, e l’Atalanta, squadra per cui tifava con entusiasmo. Fabio lascia un figlio di 17 anni. I funerali si terranno sabato 18 aprile alle ore 10 nella chiesa di Zanica.

La sua vita si è spezzata nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, in un incidente stradale avvenuto alla rotonda tra la Statale 42 e la Provinciale 119, nel tratto che collega Stezzano a Spirano. Secondo una prima ricostruzione, Benini stava percorrendo la Statale in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo autonomamente fuori strada. L’impatto, avvenuto al centro della rotatoria, non gli ha lasciato scampo. A rendere ancora più drammatica la vicenda è il fatto che il corpo sia stato individuato solo alle prime luci del mattino da un camionista di passaggio, che ha notato la presenza tra l’erba alta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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