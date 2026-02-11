Burger button
Cronaca / Hinterland
Mercoledì 11 Febbraio 2026

Educazione e affettività, a Torre de’ Roveri ne parla Stefano Rossi

L’INCONTRO. Il 12 febbraio alle 20 lo psicopedagogista tra i più seguiti in Italia ospite di EduC.A.Land.

Monica Armeli
Monica Armeli

Stefano Rossi
Stefano Rossi

Un nuovo appuntamento per il mondo dell’educazione è in programma a EduC.A.Land, centro educativo leader nella sicurezza a Torre de’ Roveri. Il 12 febbraio, dalle 20 alle 22, ospiterà Stefano Rossi, psicopedagogista tra i più seguiti in Italia, per l’incontro «Educare nella tempesta. Essere un faro per bambini e adolescenti». D

opo il successo dello scorso anno, quando Rossi era stato protagonista della conferenza inaugurale di EduC.A.Land, il suo ritorno rappresenta un’ulteriore occasione di confronto e approfondimento per educatori, insegnanti, genitori e professionisti del settore. Il nuovo incontro gratuito (ma è richiesta l’iscrizione) affronterà i temi dell’intelligenza affettiva, della cooperazione e della responsabilità educativa, con uno sguardo alle difficoltà che bambini e adolescenti si trovano oggi ad affrontare. L’obiettivo è fornire strumenti per accompagnare i più giovani nei momenti di fragilità, aiutandoli a orientarsi in un contesto sociale ed emotivo sempre più complesso, nel quale adulti ed educatori sono chiamati a essere punti di riferimento. Per informazioni contattare [email protected] oppure 035.0951290.

