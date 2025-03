«Fermata sulla 591 poco sicura», dal sindaco di Zanica pressing per sistemarla

Scendi dal pullman e ti ritrovi sul ciglio della strada, senza pensilina né marciapiede, ma solo il guardrail alla tua destra. È quello che diversi studenti e lavoratori sperimentano quotidianamente alla fermata del bus di fronte al ristorante «Éxtè» di Zanica, in via Crema (Provinciale 591). Scaricati in mezzo al nulla, l’unica opzione è aspettare che i veicoli da entrambi i lati della carreggiata si fermino per farli passare, visto che sul posto non c’è nemmeno un semaforo a chiamata o un attraversamento pedonale.

«Mancano marciapiede e pensilina»

La segnalazione arriva da una signora che abita in una via di Zanica poco distante: «Se vai in direzione Bergamo – spiega Vanessa Ferrari –, almeno la fermata è in corrispondenza del parcheggio del ristorante e del benzinaio, ma se vieni da Bergamo la situazione è pericolosissima. La fermata del pullman è posta proprio sulla strada, senza un marciapiede o una pensilina che possa permettere la discesa dei ragazzi in sicurezza». Uscendo di casa, le capita spesso di vedere pendolari che aspettano di poter attraversare in sicurezza, in un punto tra l’altro molto trafficato. «Per attraversare – dice ancora – sei costretto ad aspettare che non passino più macchine, che in questo tratto vanno a una velocità molto elevata. Negli anni abbiamo segnalato più volte il problema».

Dall’Agenzia Tpl fanno sapere che la situazione sul tratto di via Crema segnalato dal sindaco Locatelli è sotto la loro attenzione e che nei prossimi giorni verificheranno la pericolosità della fermata del pullman in questione al fine di trovare una soluzione che la renda più sicura

Il pressing del sindaco