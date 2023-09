Festa del Moscato di Scanzo, tutto pronto per la 15ª edizione

In alto i calici. A Scanzorosciate si brinda con il rosso, il rinomato Moscato di Scanzo, color rosso rubino, il pregiato passito a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (l’unica DOCG della Bergamasca e la più piccola d’Italia). Dal 7 al 10 settembre, infatti, è in calendario, dopo un’assenza durata tre anni, la 15ª edizione della «Festa del Moscato e dei sapori scanzesi», il famoso meeting settembrino dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Nel corso della manifestazione sarà possibile visitare le cantine e le aziende agricole del territorio, assaporare i pregiati vini dei terrazzi collinari, primo fra tutti il Moscato di Scanzo. Ma anche assaporare le proposte a «km 0» di ristoranti, agriturismi, pasticcerie e gelaterie locali, i cosiddetti «artigiani del gusto», nonché partecipare a tante iniziative d’intrattenimento. Proprio per presentare il ricco carnet della festa, l’associazione «Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi», in cabina di regia con centinaia di volontari, ha organizzato una conferenza stampa, in programma questa mattina alle 11 nei locali dell’azienda agricola «Martinì Col di Paste», in via Collina Alta, 90, a Scanzorosciate. A seguire, un piccolo rinfresco.