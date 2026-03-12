Burger button
Cronaca / Hinterland Giovedì 12 Marzo 2026

Frontale a Scanzo, galleria Montenegrone riaperta dopo 3 ore: traffico in tilt

LO SCHIANTO. Soccorsi allertati alle 15 di giovedì 12 marzo, la galleria è stata chiusa fino alle 18 e il traffico deviato sulla viabilità secondaria. Un 35enne ferito, trasportato in ospedale: non è grave.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I veicoli coinvolti nello scontro frontale a Scanzo all’imbocco della galleria Montenegrone. Ferito non gravemente un 35enne. Traffico in tilt per la chiusura per tre ore della strada in entrambe le direzioni
I veicoli coinvolti nello scontro frontale a Scanzo all’imbocco della galleria Montenegrone. Ferito non gravemente un 35enne. Traffico in tilt per la chiusura per tre ore della strada in entrambe le direzioni

Scanzorosciate

Uno schianto frontale all’imbocco della galleria Montenegrone si è verificato intorno alle 15 di giovedì 12 marzo. A scontrarsi un camion e un’auto che ha subito danni piuttosto gravi.

I soccorsi sono partiti in codice rosso per soccorrere l’occupante dell’auto, un 35enne, che è rimasto incastrato nella vettura. Sul posto sono giunte due auto mediche e un’ambulanza della Croce Rossa di Seriate.

Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per estrarre il conducente dall’auto. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Per procedere alla rimozione dei mezzi coinvolti, la galleria è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni e le auto deviate sulla viabilità secondaria. Per questo motivo si sono create lunghe code. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale e i tecnici dell’Anas.

La galleria è stata riaperta solo verso le 18.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scanzorosciate
Bergamo
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Emergenza
Salvataggio
Economia, affari e finanza
Trasporti
Croce Rossa di Seriate