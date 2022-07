Furbetti del parcheggio, in una notte altre 180 auto multate a Oriocenter

Altra stretta sui furbetti del parcheggio a Oriocenter e altra stangata, questa volta ancora più massiccia, rispetto a quella di settimana scorsa. Non è bastata la raffica di multe che gli agenti della Polizia locale hanno fatto volare la notte tra sabato 16 e domenica 17 luglio al parcheggio blu del centro commerciale, per rallentare un fenomeno che invece sta allargandosi in maniera preoccupante con il passare delle settimane .