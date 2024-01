Gorle, da 6 anni maltratta il padre e tenta di accoltellarlo: arrestato un 35enne

I Carabinieri di Seriate hanno arrestato nella giornata del 25 gennaio un 35enne di Gorle per il reato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni del padre. Dall’ottobre 2018 l’uomo sottoponeva il padre 63enne, con cui conviveva, a quotidiane offese, minacce, percosse e vessazione psicologiche, sfociate il 17 gennaio in un tentativo di accoltellamento. Nell’estate del 2023, invece, lo aveva aggredito con una mazza in legno, colpendolo al capo e provocandogli una vistosa ecchimosi. Tali comportamenti erano quasi sempre accompagnati da incessanti richieste di denaro necessario per l’acquisto di sostanza stupefacente: infatti il giovane era utilizzatore abituale di droghe, specialmente cocaina.