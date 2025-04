Gorle, addio all’ex sindaco Finazzi: «Fu intraprendente e deciso»

Comune di Gorle in lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Gianfranco Finazzi, spirato a 81 anni in seguito alla malattia, circondato dall’affetto della famiglia e dei suoi cari. Il cordoglio dell’Amministrazione, che Finazzi ha guidato come primo cittadino dal 2004 al 2009, è espresso dal sindaco Giovanni Testa: «Ci stringiamo in questo momento di dolorosa perdita attorno alla famiglia» commenta il sindaco, che con Finazzi ha condiviso i suoi primi anni di impegno in Consiglio comunale all’opposizione.

«Lo ricordo come una persona intraprendente e decisa. Aveva fatto dell’impegno e della dedizione alla carica di sindaco la sua cifra, accompagnando la comunità verso nuove sfide e in un percorso di miglioramento della qualità della vita» ricorda l’attuale sindaco Giovanni Testa «Lo ricordo come una persona intraprendente e decisa. Aveva fatto dell’impegno e della dedizione alla carica di sindaco la sua cifra, accompagnando la comunità verso nuove sfide e in un percorso di miglioramento della qualità della vita. Nella politica aveva trovato grande energia, restituendo, anche in virtù della sua esperienza di dirigente d’azienda, un approccio meno burocratico e più incentrato sul fare. Ricordo i nostri colloqui, anche in questi ultimi anni del mio mandato: lo scambio di impressioni con lui era sempre bello, Gianfranco non rinunciava mai ad offrire il suo punto di vista per contribuire al miglioramento comune» sottolinea Testa.

Ex dirigente dei Polynt