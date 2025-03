Gorle, le chiusure superano il test: il traffico va

Ore 7.55, Gorle, via Martinella: il varco all’incrocio con la via Quasimodo è presidiato dagli agenti della polizia locale. Si passa solo se si è residenti, se si accompagnano i ragazzi a scuola o se si è titolari di un’attività. Il divieto di transito verso il centro del paese costringe a passare per via Cesare Correnti, nel Comune di Bergamo, e per il rondò delle Valli: tempo di percorrenza, meno di 10 minuti, di cui la metà passati al semaforo di via Martinella. Nel tratto cittadino, il traffico sulla provinciale della Valle Seriana è scorrevole, mentre salendo verso Torre Boldone, Ranica e Alzano il serpentone di auto che si dirigono verso il capoluogo procede lento, come tutte le mattine. Da Ranica, l’accesso alla SP 35 è piuttosto fluido, annullato il traffico in direzione di Gorle (da via Trento), le arterie satelliti non ne hanno risentito. La prova del nove sulla sperimentazione della chiusura dei varchi di via Martinella e via Trento verso il centro di Gorle si chiude senza quel congestionamento del traffico che in tanti alla vigilia temevano.

Si temeva il peggio, mercoledì 5 febbraio, con la riapertura delle scuole dopo Carnevale (l’ordinanza è in vigore da lunedì), ma la chiusura dalle 7 alle 9 dei due ingressi non ha causato le code a cascata sulle arterie vicine che ci si aspettava. Come se il traffico fermato alle porte di Gorle si fosse «diluito» su altre strade, senza incidere di fatto sulla circolazione.

Gorle torna a respirare

Il centro di Gorle, viceversa, è tornato a respirare: un punto a favore della scelta del Comune, tanto criticata dai sindaci dei paesi limitrofi, in attesa di dati più precisi, a partire da quelli – disponibili già oggi – sul numero di auto in meno che sono transitate dai due accessi nelle due ore di chiusura. Soddisfatto il sindaco di Gorle Giovanni Testa: «La prima impressione è molto soddisfacente – dice – e ci consente di aspettare i prossimi giorni con fiducia. La percorrenza sull’asse est-ovest è migliorata e devo dire che, a parte qualche mugugno, il senso civico e di responsabilità degli automobilisti è stato di gran lunga predominante. In fondo, l’obiettivo è comune ed è quello di dare la possibilità al centro di vivere meglio, consentendo il più possibile il transito nel paese, senza penalizzare gli altri. Come prevedevamo, eliminando la direttrice che entra lateralmente, la situazione non poteva che migliorare».

«Per i flussi servirà del tempo»

Qualche parola grossa, a dire la verità, è volata da parte di automobilisti che, ancora all’oscuro della novità, sono stati invitati ad allungare il loro percorso di oltre un chilometro. Ma anche la situazione alla Martinella, da sempre il punto più critico non solo all’ora di punta, è sempre rimasta sotto controllo. «C’è stato probabilmente un effetto di diluizione del traffico – ragiona l’assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo Marco Berlanda – e forse la copertura mediatica di questi divieti è stata recepita dagli automobilisti, che hanno preso direzioni diverse. Per sapere come cambiano i flussi di traffico, servirà del tempo e la collaborazione dei i sindaci della zona. Vedremo cosa succede nei prossimi giorni e, soprattutto, se il comune di Gorle continuerà ad avere benefici anche in futuro. Certo è che se questa sperimentazione diventasse definitiva, la soluzione del nodo della Martinella perderebbe una delle ipotesi più accreditate, ovvero rendere via Martinella a senso unico».

«Temevamo una situazione più critica»