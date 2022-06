Il giovane trapper aggredito a Treviolo, spunta un video dell’accoltellamento

È spuntato un video dell’accoltellamento del cantante trapper Simba La Rue, all’anagrafe Mohamed Lamine Saida, 23 anni italo-tunisino residente nel Lecchese, ancora ricoverato all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo dopo l’agguato subìto nella notte tra mercoledì e giovedì in un parcheggio di via Aldo Moro a Treviolo, mentre stava riaccompagnando a casa la fidanzata. Le immagini, con migliaia e migliaia di visualizzazioni, si trovano sul canale YouTube «Freebooter tv» e mostrano il giovane a terra mentre viene colpito, in sovraimpressione una scritta che ha il sapore di una rivendicazione: «Ora che il tuo corpo è a terra le tue canzoni hanno più senso». Certo un elemento in più per gli inquirenti, che sono al lavoro per identificare i responsabili dell’aggressione.