Incidente in un cantiere a Erba: in gravi condizioni un 41enne bergamasco

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato a Erba, nel Comasco: ferito un operaio bergamasco. L’incidente poco dopo le 10 di lunedì 18 novembre nel cantiere dell’ex Gasfire in via Fiume che si trova in una zona centrale della cittadina.

Schiacciato tra il muro e il cestello

Anche i carabinieri presenti in cantiere

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza della Sos di Canzo e un’auto medica. Il ferito - un uomo di origini albanesi che vive da Azzano, è stato trasportato in codice rosso in ospedale, al San Gerardo di Monza: le sue condizioni sono gravi. Nel cantiere anche i carabinieri per ricostruire la dinamica