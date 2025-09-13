«Io medico aggredito a Pedrengo, davvero difficile lavorare così»

Prima le urla e gli insulti. Poi uno schiaffo, sferrato da una paziente a un medico di famiglia. È accaduto giovedì a Pedrengo, nel poliambulatorio di via Calvi, dove lavorano cinque medici di base. Verso le 16,15, in sala d’attesa i toni si fanno alti. Andrea Carlotti, da un anno esatto medico di base «titolare», è così uscito dallo studio per verificare: «Una donna, paziente di una collega, stava inveendo contro una delle segretarie dell’ambulatorio e l’aveva colpita (una “pacca”, ndr) con un referto – racconta Carlotti, 33 anni –. Mi sono rivolto alla paziente, che ha invece rincarato la dose insultandomi. Allora le ho chiesto di uscire dallo studio, certo alzando la voce, e in risposta ho ricevuto uno schiaffo». Ieri mattina, Carlotti ha sporto denuncia: «Non è la violenza in sé, lo schiaffo non è stato pesante, ma la situazione fa riflettere – prosegue il medico –. Gli insulti capitano ogni settimana, anche verso le segretarie, ma l’aggressione fisica non era mai capitata. Questi sono episodi che scalfiscono fortemente la nostra vocazione, i dubbi sul proseguire ci sono. Ho però ricevuto la solidarietà di altre persone che hanno assistito, mi ha fatto piacere».