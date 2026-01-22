Burger button
Cronaca / Hinterland
Giovedì 22 Gennaio 2026

La finta richiesta d’aiuto e la trappola: rapinato a Lecco con una pistola

LA SENTENZA. È stato condannato a sette anni e due mesi di reclusione oltre a 2.700 euro di multa per una rapina consumata a Santa Maria Hoè, in provincia di Lecco il 18 maggio 2023, ma con un prologo in provincia di Bergamo.

Un’aula di tribunale in una foto d’archivio
Un’aula di tribunale in una foto d’archivio

Seriate

Un ventiseienne marocchino è stato giudicato dal tribunale di Lecco per aver portato via un iPhone 11 e un orologio da polso a un cittadino di Seriate, dopo averlo colpito con il calcio di una pistola alla testa.

La vittima era stata portata con l’inganno in provincia di Lecco, dopo la richiesta di aiuto di una ragazza all’epoca diciassettenne, che gli aveva confidato di un furto a Oriocenter ma che poi si è rivelata complice dell’attuale condannato e di un altro marocchino, recentemente estradato dalla Spagna, dove stava scontando una pena per altri reati. La vittima era stata derubata al volante di una Jaguar, con la quale aveva accompagnato la ragazza a recuperare quanto a suo dire le era stato rubato: ma era una trappola. In udienza preliminare era stato assolto un italiano di 53 anni, di Cisano, poi risultato estraneo ai fatti.

Marco Berlanda
Giorgio Monfiore