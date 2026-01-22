La finta richiesta d’aiuto e la trappola: rapinato a Lecco con una pistola

La vittima era stata portata con l’inganno in provincia di Lecco, dopo la richiesta di aiuto di una ragazza all’epoca diciassettenne, che gli aveva confidato di un furto a Oriocenter ma che poi si è rivelata complice dell’attuale condannato e di un altro marocchino, recentemente estradato dalla Spagna, dove stava scontando una pena per altri reati. La vittima era stata derubata al volante di una Jaguar, con la quale aveva accompagnato la ragazza a recuperare quanto a suo dire le era stato rubato: ma era una trappola. In udienza preliminare era stato assolto un italiano di 53 anni, di Cisano, poi risultato estraneo ai fatti.