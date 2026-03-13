Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Venerdì 13 Marzo 2026

«La sua auto usata in una rapina»: ma è una truffa di finti carabinieri

LA TRUFFA. Giovedì il raggiro a Scanzorosciate, iniziato con una chiamata a casa di una coppia. Lui convocato in caserma e poi «intercettato», a lei portati via duemila euro.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore
Ennesima truffa ai danni di due pensionati, ieri a Scanzorosciate
Ennesima truffa ai danni di due pensionati, ieri a Scanzorosciate

Non solo sempre più raffinati nelle loro ingegnose truffe. Ma anche più sfacciati. Al punto da invitare una vittima a presentarsi nella vera caserma dei carabinieri di via delle Valli a Bergamo, salvo poi intercettarla prima del suo ingresso e, nel frattempo, spedire un complice a casa per portare via gioielli e orologi per duemila euro. L’ultima frontiera delle truffe è avvenuta ieri pomeriggio, tra Scanzorosciate e Bergamo. Attorno alle 15 una coppia di Scanzo ha ricevuto la telefonata di un fantomatico carabiniere: «La vostra auto è stata utilizzata per una rapina: presentatevi in caserma in via delle Valli a Bergamo».

Una richiesta che ha spinto il marito a raggiungere subito l’indirizzo indicato, che è realmente una caserma dell’Arma: peraltro non dell’ultima stazione di periferia, ma nientemeno che la sede del comando provinciale, del reparto investigativo e della compagnia di Bergamo. La vittima si è rapidamente recata lì, anche per capire quando la sua auto fosse stata usata per una rapina: dettaglio che gli giungeva nuovo. E infatti era palesemente inventato dai truffatori per allontanare il marito dall’abitazione di famiglia.

Intercettato poco prima del suo arrivo davanti al comando dell’Arma e invitato – ovviamente – a non entrare, l’uomo è stato avvicinato dal malvivente, che lo ha raggirato con tutta una serie di spiegazioni senza capo né coda. Giusto per confondergli le idee e trattenerlo per il tempo in cui, a casa a Scanzo, dov’era rimasta soltanto la moglie, il complice del truffatore si è potuto presentare per il vero scopo di quanto i due avevano orchestrato: rubare quello che la coppia aveva a casa.

Per mantenere la «parte», il secondo rapinatore ha suonato alla porta con tanto di pettorina con scritto «carabinieri». La donna, a quel punto da sola, ha aperto senza tanti dubbi, sapendo che il marito era in caserma e che i carabinieri stavano accertando l’impiego della loro vettura in una rapina. Ma l’unica cosa vera in tutta la vicenda sono stati i gioielli e gli orologi che il secondo truffatore è riuscito a portare via, fingendo una perquisizione, alla donna rimasta a casa.

Soltanto al rientro all’abitazione anche del marito, la coppia si è resa conto del raggiro e ha quindi contattato i veri carabinieri. Che hanno raggiunto la casa e ricostruito l’episodio. Al vaglio le telecamere della zona dell’abitazione e pure quelle dell’area di via delle Valli dove il marito è stato spinto a portarsi per rendere più credibile – e mai i truffatori avevano osato tanto finora – l’ennesimo raggiro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scanzorosciate
Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Fabio Conti
Carabinieri
Truffe