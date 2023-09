Ladri beffati: giù il portone, ma dietro ce n’è un altro ed è blindato

E infatti i malviventi, entrati in azione attorno alle 23,30 di mercoledì 27 settembre, sono stati costretti alla fuga a mani vuote: l’impatto con il primo portone ha infatti fatto scattare l’antifurto e sul posto, in via Broglio 6, sono arrivati in forza i carabinieri con quattro pattuglie e la vigilanza privata. I ladri si erano già allontanati e sono tuttora ricercati: al vaglio ci sono le immagini delle telecamere del sistema di vigilanza. Dal magazzino non è stato portato via nulla, appunto perché i ladri non sono riusciti a entrarci. Restano i danni.