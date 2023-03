«Leggo Molto» fa il botto, il Libraccio preso d’assalto

Enorme successo per l’iniziativa «Leggo Molto» della libreria Libraccio del Centro commerciale «Le Vele» di Curno. «Avevamo previsto un massimo di mille partecipanti all’evento: tutti i biglietti sono stati assegnati ancora prima dell’apertura del negozio, prevista per le 10. Quando abbiamo alzato la serranda eravamo già “sold out”», spiega Marcello Guizzetti, direttore del Libraccio di Curno, che aggiunge: «Le lunghe code della mattinata, che hanno iniziato a formarsi ben prima delle 8, ci hanno sorpreso e dimostrano che la lettura è una passione per tantissime persone di ogni età. Accanto ai social, abbiamo puntato molto sul passa-parola, passando anche in diverse scuole e asili della provincia: per questo, accanto a tanti adulti, c’è stata una grande partecipazione di ragazzi e bambini. Alcuni, addirittura, sono arrivati da fuori provincia».