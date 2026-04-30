Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè, dal Ministero quasi 25 milioni in più: «Passo decisivo per il completamento»

Nuove risorse in arrivo per la linea tranviaria T2 della Valle Brembana. Con la modifica del decreto ministeriale 334/2024 relativo al Pnrr per lo sviluppo del trasporto rapido di massa, approvata oggi in Conferenza Unificata, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riconosciuto un contributo aggiuntivo di 24.967.306,65 euro per l’opera che collegherà Bergamo a Villa d’Almè.

Previsti anche aggiornamenti al deposito di Petosino, la riorganizzazione della pista ciclabile, il potenziamento dei sistemi di smaltimento delle acque e la realizzazione delle pensiline della stazione di arrivo in città

Si tratta di un finanziamento rilevante, destinato a rafforzare la sostenibilità complessiva dell’intervento e a coprire gli extra-costi emersi nella fase di progettazione esecutiva. Tra questi rientrano le migliorie e le varianti introdotte per aumentare sicurezza, qualità e funzionalità dell’infrastruttura: dalla realizzazione del nuovo ponte Rino a doppio binario a Villa d’Almè agli interventi su sottopassi e viabilità, fino agli adeguamenti lungo il tracciato in corrispondenza della galleria Maresana e di via Valbona. Previsti anche aggiornamenti al deposito di Petosino, la riorganizzazione della pista ciclabile, il potenziamento dei sistemi di smaltimento delle acque e la realizzazione delle pensiline della stazione di arrivo in città.