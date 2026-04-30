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Cronaca / Hinterland Giovedì 30 Aprile 2026

Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè, dal Ministero quasi 25 milioni in più: «Passo decisivo per il completamento»

TRASPORTO. Nuove risorse per la linea T2 Bergamo–Villa d’Almè: il Ministero delle Infrastrutture ha stanziato quasi 25 milioni di euro aggiuntivi per coprire gli extracosti e garantire il completamento dell’opera.

Redazione Web
Redazione Web

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Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè, dal Ministero quasi 25 milioni in più: «Passo decisivo per il completamento»
Cantiere della Linea T2

Bergamo

Nuove risorse in arrivo per la linea tranviaria T2 della Valle Brembana. Con la modifica del decreto ministeriale 334/2024 relativo al Pnrr per lo sviluppo del trasporto rapido di massa, approvata oggi in Conferenza Unificata, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riconosciuto un contributo aggiuntivo di 24.967.306,65 euro per l’opera che collegherà Bergamo a Villa d’Almè.

Previsti anche aggiornamenti al deposito di Petosino, la riorganizzazione della pista ciclabile, il potenziamento dei sistemi di smaltimento delle acque e la realizzazione delle pensiline della stazione di arrivo in città

Si tratta di un finanziamento rilevante, destinato a rafforzare la sostenibilità complessiva dell’intervento e a coprire gli extra-costi emersi nella fase di progettazione esecutiva. Tra questi rientrano le migliorie e le varianti introdotte per aumentare sicurezza, qualità e funzionalità dell’infrastruttura: dalla realizzazione del nuovo ponte Rino a doppio binario a Villa d’Almè agli interventi su sottopassi e viabilità, fino agli adeguamenti lungo il tracciato in corrispondenza della galleria Maresana e di via Valbona. Previsti anche aggiornamenti al deposito di Petosino, la riorganizzazione della pista ciclabile, il potenziamento dei sistemi di smaltimento delle acque e la realizzazione delle pensiline della stazione di arrivo in città.

«Questo contributo rappresenta un passaggio fondamentale per assicurare il pieno completamento dell’opera. È il frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni – Comune, Provincia, Camera di Commercio, Regione e Governo – che hanno saputo fare squadra con un obiettivo comune: realizzare un’infrastruttura decisiva per la mobilità sostenibile e lo sviluppo del territorio» ha dichiarato la sindaca di Bergamo Elena Carnevali.

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Soddisfazione anche da parte di Teb. Il presidente Filippo Simonetti parla di «un segnale concreto di fiducia verso un’opera strategica»:«Questo finanziamento rappresenta un passaggio decisivo per il completamento della linea T2 Bergamo – Villa d’Almè. Consente di affrontare con maggiore serenità le complessità emerse nella fase esecutiva, garantendo standard elevati in termini di sicurezza, efficienza e integrazione con il territorio».

Per Simonetti, la T2 va oltre il semplice trasporto: «È un investimento sul futuro della mobilità sostenibile e sulla qualità della vita delle comunità della Valle Brembana e dell’intero territorio bergamasco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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