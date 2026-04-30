Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè, dal Ministero quasi 25 milioni in più: «Passo decisivo per il completamento»
TRASPORTO. Nuove risorse per la linea T2 Bergamo–Villa d’Almè: il Ministero delle Infrastrutture ha stanziato quasi 25 milioni di euro aggiuntivi per coprire gli extracosti e garantire il completamento dell’opera.
Bergamo
Nuove risorse in arrivo per la linea tranviaria T2 della Valle Brembana. Con la modifica del decreto ministeriale 334/2024 relativo al Pnrr per lo sviluppo del trasporto rapido di massa, approvata oggi in Conferenza Unificata, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riconosciuto un contributo aggiuntivo di 24.967.306,65 euro per l’opera che collegherà Bergamo a Villa d’Almè.
Previsti anche aggiornamenti al deposito di Petosino, la riorganizzazione della pista ciclabile, il potenziamento dei sistemi di smaltimento delle acque e la realizzazione delle pensiline della stazione di arrivo in città
Si tratta di un finanziamento rilevante, destinato a rafforzare la sostenibilità complessiva dell’intervento e a coprire gli extra-costi emersi nella fase di progettazione esecutiva. Tra questi rientrano le migliorie e le varianti introdotte per aumentare sicurezza, qualità e funzionalità dell’infrastruttura: dalla realizzazione del nuovo ponte Rino a doppio binario a Villa d’Almè agli interventi su sottopassi e viabilità, fino agli adeguamenti lungo il tracciato in corrispondenza della galleria Maresana e di via Valbona. Previsti anche aggiornamenti al deposito di Petosino, la riorganizzazione della pista ciclabile, il potenziamento dei sistemi di smaltimento delle acque e la realizzazione delle pensiline della stazione di arrivo in città.
«Questo contributo rappresenta un passaggio fondamentale per assicurare il pieno completamento dell’opera. È il frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni – Comune, Provincia, Camera di Commercio, Regione e Governo – che hanno saputo fare squadra con un obiettivo comune: realizzare un’infrastruttura decisiva per la mobilità sostenibile e lo sviluppo del territorio» ha dichiarato la sindaca di Bergamo Elena Carnevali.
Soddisfazione anche da parte di Teb. Il presidente Filippo Simonetti parla di «un segnale concreto di fiducia verso un’opera strategica»:«Questo finanziamento rappresenta un passaggio decisivo per il completamento della linea T2 Bergamo – Villa d’Almè. Consente di affrontare con maggiore serenità le complessità emerse nella fase esecutiva, garantendo standard elevati in termini di sicurezza, efficienza e integrazione con il territorio».
Per Simonetti, la T2 va oltre il semplice trasporto: «È un investimento sul futuro della mobilità sostenibile e sulla qualità della vita delle comunità della Valle Brembana e dell’intero territorio bergamasco».
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