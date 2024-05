Martedì l’ultimo saluto a nonna Lidia, mercoledì al nipote Giorgio

È un dolore doppio quello che sta vivendo la famiglia Caglioni, originaria di Azzano San Paolo ma che viveva in via Basella 9 a Zanica. Stamattina alle 9,30, nella chiesa parrocchiale di Azzano San Paolo, i familiari daranno l’ultimo saluto a Lidia Pansera, morta sabato mattina a 76 anni, mentre mercoledì mattina, alla stessa ora e nella stessa chiesa, saranno celebrati i funerali di suo nipote Giorgio Caglioni, morto a soli 23 anni nel tardo pomeriggio di sabato in uno schianto con la sua moto Kawasaki Ninja ZX-6R 600 mentre percorreva la circonvallazione di Stezzano. Poche ore prima, sabato mattina, era morta la nonna Lidia, mamma della mamma di Giorgio: la camera ardente è allestita nella sua abitazione di via Donizetti 42 ad Azzano. Da lì martedì mattina partirà il corteo funebre per la parrocchiale: al termine della cerimonia, il feretro di nonna Lidia sarà tumulato al cimitero di Azzano.