Maxi sequestro di hashish tra Bergamo e provincia: oltre 70 chili di droga, due arresti

Maxi operazione antidroga della Polizia tra Bergamo e la provincia. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 gennaio, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bergamo hanno sequestrato oltre 70 chilogrammi di hashish e arrestato due uomini, un cittadino albanese e uno rumeno, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Dal veicolo è sceso un uomo che ha trasferito in fretta alcune grandi buste su un’altra auto, allontanatasi immediatamente dopo L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli predisposto sul territorio. Durante un servizio di osservazione a Mozzo, i poliziotti hanno notato un’autovettura muoversi in modo sospetto. Dal veicolo è sceso un uomo che ha trasferito in fretta alcune grandi buste su un’altra auto, allontanatasi immediatamente dopo.

Insospettiti dalla manovra, gli agenti hanno seguito il secondo veicolo riuscendo a fermarlo poco prima dell’ingresso in autostrada. A bordo si trovava un cittadino albanese: la perquisizione dell’auto ha portato al rinvenimento di circa 40 chilogrammi di hashish e 500 euro in contanti.

La droga recuperata e il denaro ritrovato in casa

La perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare ulteriori 30 chilogrammi di hashish, 78.000 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga Parallelamente, un altro equipaggio ha intercettato l’auto utilizzata per la consegna nei pressi di Curno. Il conducente, un cittadino rumeno, stava facendo rientro nella propria abitazione. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare ulteriori 30 chilogrammi di hashish, 78.000 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga.