Sabato 31 Gennaio 2026
Maxi sequestro di hashish tra Bergamo e provincia: oltre 70 chili di droga, due arresti
IL BLITZ. La polizia ha sequestrato oltre 70 chili di hashish tra Mozzo e Curno, arrestando due uomini. In casa 78mila euro in contanti.
Maxi operazione antidroga della Polizia tra Bergamo e la provincia. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 gennaio, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bergamo hanno sequestrato oltre 70 chilogrammi di hashish e arrestato due uomini, un cittadino albanese e uno rumeno, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Dal veicolo è sceso un uomo che ha trasferito in fretta alcune grandi buste su un’altra auto, allontanatasi immediatamente dopo
L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli predisposto sul territorio. Durante un servizio di osservazione a Mozzo, i poliziotti hanno notato un’autovettura muoversi in modo sospetto. Dal veicolo è sceso un uomo che ha trasferito in fretta alcune grandi buste su un’altra auto, allontanatasi immediatamente dopo.
Insospettiti dalla manovra, gli agenti hanno seguito il secondo veicolo riuscendo a fermarlo poco prima dell’ingresso in autostrada. A bordo si trovava un cittadino albanese: la perquisizione dell’auto ha portato al rinvenimento di circa 40 chilogrammi di hashish e 500 euro in contanti.
La perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare ulteriori 30 chilogrammi di hashish, 78.000 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga
Parallelamente, un altro equipaggio ha intercettato l’auto utilizzata per la consegna nei pressi di Curno. Il conducente, un cittadino rumeno, stava facendo rientro nella propria abitazione. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare ulteriori 30 chilogrammi di hashish, 78.000 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga.
Tutto il materiale rinvenuto, insieme al denaro, è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. I due uomini arrestati sono stati trasferiti a Bergamo.
