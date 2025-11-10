Cronaca / Hinterland
Lunedì 10 Novembre 2025
Maxi tamponamento ad Azzano: tre persone ferite, una grave
L’INCIDENTE. Alle 7.20 di lunedì 10 novembre diverse auto e un camion coinvolti nello schianto sulla Cremasca.
Azzano
Un maxi tamponamento nella mattinata di lunedì 10 novembre intorno alle 7.20 ha creato diversi disagi alla circolazione nella zona di Azzano sulla Cremasca.
Diversi veicoli sono stati coinvolti nello schianto e tra di essi anche un tir. Sono sei le persone coinvolte e tre hanno avuto bisogno di cure mediche, una di queste è stata trasportata in codice rosso in ambulanza in ospedale, altre due persone in codice giallo.
Sulla Cremasca si sono formate code, per permettere i rilievi e i soccorsi, infatti, è stato chiuso un tratto di carreggiata in direzione Zanica.
