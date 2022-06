Mercoledì nero per chi vola: scioperano Ryanair, EasyJet e Volotea

C’è anche la «mancanza di acqua e pasti per l’equipaggio» tra le rivendicazioni che hanno spinto piloti e assistenti volo di Ryanair a incrociare le braccia e a dare il via all’estate calda delle compagnie aeree low cost. Mercoledì 8 giugno sciopero del colosso irlandese dei voli a basso costo insieme a Malta Air e la società CrewLink, sempre nell’ orbita Ryanair. In contemporanea si fermeranno anche EasyJet e Volotea. Per tutte le compagnie è stato indetto uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle 10 alle 14.