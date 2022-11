Migliori panettoni al cioccolato: Orellana di Gorle terzo al mondo

C ’è anche un pasticcere bergamasco nell’Olimpo dei migliori panettoni del mondo . La finale del concorso internazionale, che è stata ospitata per la prima volta a Milano in collaborazione con l’associazione Maestro Martino e il patrocinio di Regione Lombardia, ha celebrato il lievitato più buono del mondo eleggendo al terzo posto tra i migliori panettoni al cioccolato Marcio Orellana della società Nima Srl che gestisce la Panetteria del Borgo a Gorle . Il podio, decretato dalla giuria presieduta Iginio Massari, è tutto italiano: primo classificato Annibale Memmolo di Avellino, secondo Bruno Andreoletti di Brescia.