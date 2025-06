Nei trolley 4.700 stecche di sigarette: maxi sequestro all’aeroporto di Orio

Importante operazione congiunta tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) e la Guardia di Finanza allo scalo aeroportuale di Orio al Serio. I controlli intensificati presso le aree arrivi e partenze hanno portato al sequestro di ben 958,5 chili di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, suddivisi in oltre 4.700 stecche di sigarette prive del contrassegno di Stato.

Il sequestro

L’operazione ha coinvolto 15 passeggeri provenienti da Il Cairo: si tratta di uomini e donne di età compresa tra i 22 e i 63 anni, e di diverse nazionalità, tra cui Camerun, Costa d’Avorio, Congo, Guinea, Spagna, Germania e Francia.

Sequestrati ben 958,5 chili di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, suddivisi in oltre 4.700 stecche di sigarette prive del contrassegno di Stato Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento nervoso di alcuni viaggiatori in attesa del ritiro bagagli, hanno proceduto all’ispezione dei loro trolley con l’ausilio di apparecchiature radiogene. All’interno delle valigie sono stati rinvenuti centinaia di pacchetti di sigarette destinate al mercato parallelo, in violazione della normativa vigente.

11 passeggeri con 15 chili di tabacco in valigia

Tra le persone fermate, 11 trasportavano più di 15 kg di tabacchi ciascuno: per loro è scattata la denuncia per reato di contrabbando. Gli altri 4 passeggeri, sebbene anch’essi trasportassero sigarette illegali, sono stati sanzionati amministrativamente in quanto avevano quantità inferiori alla soglia penale.

Due passeggeri non hanno ritirato i bagagli con il tabacco illegale

Particolare attenzione è stata rivolta anche a due passeggeri non identificati, che non hanno ritirato i bagagli contenenti i prodotti illeciti. In questo caso è stato comunque eseguito il sequestro penale delle stecche e la denuncia è stata presentata contro ignoti.

Lotta contro il mercato illecito