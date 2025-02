Nell’auto con 20 kg di hashish, fermato in A4: nei guai un 43enne

Al controllo il 43 era molto nervoso

All’interno dell’auto sono stati rinvenuti complessivamente 20 kg di hashish, suddivisi in panetti e confezionati in cellophane. In particolare, 2 kg erano nascosti in uno zaino sul sedile passeggero, mentre i restanti 18 kg si trovavano in un borsone nero nel bagagliaio. Le analisi con test reagente hanno confermato la natura della sostanza.