Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Sabato 30 Agosto 2025

Nuovo arresto nell’ambito del delitto Muttoni: giovane accusato di rapina

IL CASO. I carabinieri di Bergamo hanno arrestato sabato mattina 30 agosto un ventiduenne ritenuto complice dei due giovani, già in carcere, che il 7 marzo scorso uccisero a Valbrembo Luciano Muttoni per derubarlo dei soldi che ritenevano avesse in casa. Il terzo arrestato è accusato di concorso in rapina aggravata e non dell’omicidio.

Redazione Web
Redazione Web
La casa di Muttoni dove l’uomo è stato ucciso o scorso marzp
La casa di Muttoni dove l’uomo è stato ucciso o scorso marzp

Valbrembo

Novità sul delitto di Luciano Muttoni, il 58enne massacrato a calci, pugni e colpi inferti usando come arma contundente una pistola scacciacani, nella sua abitazione situata nella frazione di Ossanesga, a Valbrembo lo scorso 7 marzo (il corpo fu ritrovato senza vita domenica 9 marzo, ndr). La mattina del 30 agosto sono state emesse due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 23enne - già detenuto a Monza per l’omicidio - e di un 22enne, italiano residente a Terno d’Isola, arrestato nella sua casa nella mattinata di sabato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo. Quest’ultimo è accusato di concorso in rapina aggravata.

In carcere, insieme al complice 23enne di Monza, è già detenuto anche un giovane bergamasco di 25 anni: entrambi erano stati arrestati pochi giorni dopo il delitto.

La rapina

Ai due odierni indagati - di 22 e 23 anni - è stata ora contestata una rapina, che avrebbero commesso il 17 febbraio 2025 a Ponte San Pietro ai danni di un cittadino italiano: armati di coltello e pistola, i due avevano sottratto una macchina, il telefono cellulare e il bancomat, poi usato per un prelievo di 250 euro, avendo costretto la vittima, sotto minaccia, a fornire anche il proprio codice pin.

Le indagini a Valbrembo
Le indagini a Valbrembo

Il ruolo del 22enne

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 22enne avrebbe supportato i due complici -sottoposti a fermo il 10 marzo con l’accusa di omicidio e rapina - prima mettendoli in contatto tra loro, poi fornendo il supporto logistico e occupandosi del trasporto dalla stazione ferroviaria di Terno d’Isola a Valbrembo, nei pressi dell’abitazione di Muttoni prima del delitto del 7 marzo. Il 22enne li avrebbe poi aspettati nei pressi del cimitero di Solza per consegnare loro degli zaini contenenti un cambio di abiti.

Indizi dai cellulari e dalle telecamere

Le indagini hanno raggiunto queste conclusioni grazie a una lunga indagine che ha esaminato le spontanee dichiarazioni rese dagli indagati e le informazioni raccolte dalle persone informate sui fatti. Sono stati inoltre recuperati indizi sui telefoni cellulari, dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti presso i luoghi presso cui gli indagati si erano recati prima e dopo il delitto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valbrembo
Bergamo
Monza
Ponte San Pietro
Solza
Terno d'Isola
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Arresto
Sociale
Morte
Indagine
giustizia
Luciano Muttoni