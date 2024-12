Nuovo collegamento tra Fez e Bergamo: taglio del nastro a Orio - Le foto

Alla cerimonia inaugurale del volo partito da Fez e atterrato a Milano Bergamo hanno presenziato per Air Arabia, Fatima Meziane, Regional Manager Benelux Italy and Germany, Marco D’Onofrio, Italy Sales Manager, e Claudio Lazzati, Key Account Executive Air Maroc. Sia sulla rotta con Fez che quella con Casablanca, operata tutti i giorni a eccezione di sabato, viene impiegato l’Airbus A320 in classe unica da 174 posti. Con lo stesso tipo di aeromobile Air Arabia serve dall’aeroporto di Milano Bergamo anche le destinazioni del Cairo, con cinque voli settimanali, e durante la programmazione estiva Alessandria in Egitto.