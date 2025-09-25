Orio al Serio: carrozzina più alta, volo vietato a giovane con disabilità

La carrozzina elettrica era troppo alta e per tale motivo non ha potuto prendere il volo prenotato. È successo a una ventincinquenne milanese affetta da distrofia muscolare che, martedì 23 settembre, partendo dall’aeroporto di Orio, avrebbe dovuto raggiungere Riga, in Lettonia, per partecipare a un progetto europeo di studio e formazione per giovani con disabilità.

«Nessuna soluzione alternativa»

La ragazza aveva acquistato il biglietto aereo della compagnia Ryanair il 5 settembre, ricevendo poi le informazioni relative per il trasporto in stiva della carrozzina. Ma la compagnia aerea le ha comunicato la sera prima che l’imbarco era stato rifiutato perché la carrozzina superava le dimensioni consentite. A denunciare l’accaduto è la Lega per i diritti delle persone con disabilità (Ledha): «Quello che è successo è inaccettabile - scrive l’associazione al quotidiano L’Avvenire -. Ryanair era stata avvisata per tempo delle sue esigenze e della caratteristiche della sua carrozzina, eppure il rifiuto dell’imbarco è arrivato a poche ore dalla partenza, rendendo quindi impossibile soluzioni alternative. Questo è l’ennesimo episodio che dimostra come il diritto alla mobilità per le persone con disabilità non sia ancora garantito a tutti. Il comportamento di Ryanair è irricevibile, irrispettoso e discriminatorio».

La replica di Ryanair