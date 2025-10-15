Cronaca / Hinterland
Orio al Serio, passeggero fermato con una penna-pistola calibro 6,35
IL CASO. L’arma notata durante l’analisi del bagaglio con lo scanner. L’uomo è stato arrestato.
Un passeggero è stato fermato all’aeroporto di Orio al Serio con una singolare penna-pistola calibro 6.35.
Diretto in Bulgaria
Insospettabile, vestito con giacca e cravatta, è stato preso in consegna dalla polizia di frontiera, che lo ha arrestato. L’uomo, italiano, era diretto a Varna, in Bulgaria: ai controlli prima dell’imbarco l’arma è stata notata dal personale di sicurezza durante l’analisi del bagaglio con lo scanner. In corso indagini sull’arma, che è stata sequestrata.
