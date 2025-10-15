Burger button
Cronaca / Hinterland
Mercoledì 15 Ottobre 2025

Orio al Serio, passeggero fermato con una penna-pistola calibro 6,35

IL CASO. L’arma notata durante l’analisi del bagaglio con lo scanner. L’uomo è stato arrestato.

Redazione Web
Redazione Web
L’aeroporto di orio al Serio
L’aeroporto di orio al Serio

Orio al Serio

Un passeggero è stato fermato all’aeroporto di Orio al Serio con una singolare penna-pistola calibro 6.35.

Diretto in Bulgaria

Insospettabile, vestito con giacca e cravatta, è stato preso in consegna dalla polizia di frontiera, che lo ha arrestato. L’uomo, italiano, era diretto a Varna, in Bulgaria: ai controlli prima dell’imbarco l’arma è stata notata dal personale di sicurezza durante l’analisi del bagaglio con lo scanner. In corso indagini sull’arma, che è stata sequestrata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orio al Serio
Varna
Criminalità
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine