Orio, il giorno dopo il bug informatico globale: quasi tutti i voli in orario. Domenica lo sciopero

Il venerdì nero era cominciato in mattinata quando i sistemi informatici delle compagnie e degli scali mondiali si sono fermati a causa di problemi nell’aggiornamento del software Falcon, dell’azienda di sicurezza informatica CrowdStrike. Molti utenti si sono trovati impossibilitati a fare il check-in online con la tipica schermata di errore blu di Microsoft, terminali in tilt anche delle compagnie aeree di mezzo mondo.

Lo scalo di Orio, gestito da Sacbo, ha adottato un «sistema di gestione locale, detto Local DCS» che permette di supplire in caso di blocchi o di emergenze come quella di venerdì. La procedura ha funzionato e ha consentito di limitare di molto i disagi per i passeggeri. Anche se naturalmente non si sono potuti evitare lunghe attese al check in e agli imbarchi che in alcuni casi hanno superato le 6 ore. Limitate le cancellazioni.