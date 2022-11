Orio, si celebra la gentilezza: fiori e cioccolatini per i passeggeri

Domenica 13 novembre, l’aeroporto di Milano Bergamo celebra la Giornata mondiale della gentilezza . Una iniziativa che vuole richiamare l’attenzione sul valore del rispetto e della cortesia, t anto più importante quando espressi in un contesto di costante attenzione alle persone qual è la realtà aeroportuale. A partire dalle 10 e fino alle 14 , nel terminal passeggeri saranno allestite tre postazioni, una in area arrivi airside, una in area partenze voli Schengen e un’altra in quella riservata ai voli extra Schengen, presidiate dagli addetti ai servizi di assistenza a terra del Gruppo Sacbo, che offriranno ai passeggeri gerbere, simbolo di questa giornata, e cioccolatini .