Parasole cade e colpisce leva del motore: paura in volo

Momenti di apprensione sul volo FR-3505 partito l’8 dicembre da Cracovia e diretto a Orio al Serio. Poco dopo il decollo, una visiera parasole si è staccata dalla cabina di pilotaggio e, secondo da quanto si è appreso, nel cadere avrebbe colpito una leva di avviamento dei motori, causando lo spegnimento di uno dei propulsori del Boeing 737-8 Max di Malta Air.

Il segnale «Pan Pan»

L’episodio è avvenuto l’8 dicembre a circa 8mila piedi di quota. L’equipaggio ha dichiarato il segnale «Pan Pan», che indica un’emergenza non critica, interrompendo la salita e livellandosi intorno ai 3mila metri. Un’operazione che è durata 6 minuti, secondo i dati aerei recuperati, dalle 12.16 alle 12.22. I piloti sono poi riusciti a riavviare il motore, revocando l’allerta e proseguendo il volo. L’aereo è atterrato regolarmente e in sicurezza all’aeroporto di Orio al Serio, senza ulteriori problemi. Il velivolo è poi rimasto fermo per 3 giorni: trasferito a Bologna il 10, ha ripreso a volare l’11 dicembre.