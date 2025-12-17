Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Mercoledì 17 Dicembre 2025

Parasole cade e colpisce leva del motore: paura in volo

IN QUOTA. Dopo il decollo da Cracovia si è spento uno dei propulsori. L’aeroporto di Orio al Serio: «Atterraggio regolare».

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’interno di un Boeing delle compagnie in servizio a Orio al Serio
L’interno di un Boeing delle compagnie in servizio a Orio al Serio

Momenti di apprensione sul volo FR-3505 partito l’8 dicembre da Cracovia e diretto a Orio al Serio. Poco dopo il decollo, una visiera parasole si è staccata dalla cabina di pilotaggio e, secondo da quanto si è appreso, nel cadere avrebbe colpito una leva di avviamento dei motori, causando lo spegnimento di uno dei propulsori del Boeing 737-8 Max di Malta Air.

Il segnale «Pan Pan»

L’episodio è avvenuto l’8 dicembre a circa 8mila piedi di quota. L’equipaggio ha dichiarato il segnale «Pan Pan», che indica un’emergenza non critica, interrompendo la salita e livellandosi intorno ai 3mila metri. Un’operazione che è durata 6 minuti, secondo i dati aerei recuperati, dalle 12.16 alle 12.22. I piloti sono poi riusciti a riavviare il motore, revocando l’allerta e proseguendo il volo. L’aereo è atterrato regolarmente e in sicurezza all’aeroporto di Orio al Serio, senza ulteriori problemi. Il velivolo è poi rimasto fermo per 3 giorni: trasferito a Bologna il 10, ha ripreso a volare l’11 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orio al Serio
Bergamo
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Economia, affari e finanza
Trasporti
Scienza, Tecnologia
Ingegneria
Malta Air
Ryanair