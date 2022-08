Passaporto falso: a Orio arrestata donna con due figli al seguito

Si stava per imbarcare sul volo per Nottingham East Midlands , ma i controlli alla Polizia di frontiera l’hanno costretta a uno stop: passaporto falso. Non fosse stato per i due figlioletti di 4 e 7 anni che l’accompagnavano, la donna di origini albanesi, arrestata ieri intorno alle 6 all’ aeroporto di Orio al Serio , avrebbe dovuto interrompere per chissà quanto la sua intenzione di raggiungere il Regno Unito.