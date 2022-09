Pedrengo, muore a 46 anni l’imprenditore Cavalli: lascia moglie e un figlio

Dopo aver conseguito la laurea in Economia e commercio all’Università degli Studi di Bergamo e aver ricoperto il ruolo di assistente universitario, ha lavorato per il Parlamento europeo e in Accenture. Ha successivamente aperto la società «Kyber Consulting» per aiutare le imprese a implementare il mercato estero, in particolare la Cina. Dopo aver collaborato con numerose aziende, anche nella Bergamasca, nel 2019 ha coronato il suo sogno acquisendo una società tutta sua, insieme al collega Mauro Appiani: la «Professional by Fama» di Pedrengo. Con più di 50 dipendenti, la realtà imprenditoriale ha inaugurato anche filiali in America, proseguendo l’attività iniziata nel 1981 nel campo della commercializzazione di prodotti per capelli.