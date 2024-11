Pedrengo, scontro tra un’auto e una moto: grave un 57enne

Violento scontro tra una moto e un’auto , nella mattinata di domenica 17 novembre, in via Piave a Pedrengo. Il motociclista, un uomo di 57 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni paiono gravi.

Subito sul posto è arrivata un’ambulanza che ha trasferito l’uomo in ospedale a Bergamo. Critiche le condizioni, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Seriate per regolare il traffico e i rilievi del caso.