Ponteranica, camion perde il carico: in strada chili di miele. Il conducente scappa

Per fortuna non sono arrivati orsi a leccarlo e mangiarlo. Ma quello che è successo martedì 5 agosto in via Castello a Ponteranica è da cartone animato Hanna-Barbera. Un corriere, imboccando questa strada in salita, ha perso un carico di diversi chili di miele che hanno invaso la sede stradale, rendendola viscida e appiccicosa.