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Cronaca / Hinterland Martedì 31 Marzo 2026

Ponteranica, incendio boschivo in val Braghizza: interviene l’elicottero

LE OPERAZIONI. Intervenute le squadre di volontari antincendio boschivo di Ranica, Torre Boldone, Sorisole e Villa d’Almè.

Redazione Web
Redazione Web

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Ponteranica, incendio boschivo in val Braghizza: interviene l’elicottero
L’elicottero in azione a Ponteranica

Ponteranica

Incendio boschivo nel pomeriggio di martedì 31 marzo, in val Braghizza, nel comune di Ponteranica. Il referente operativo antincendio boschivo del Parco dei Colli, contattato dalla centrale dei vigili del fuoco di Curno, ha inviato sul posto le squadre di Ranica, Torre Boldone, Sorisole e Villa d’Almè, arrivati con una quindicina di volontari.

L’intervento dell’elicottero

Con loro due direttori delle operazioni di spegnimento antincendio boschivo, uno del Parco e uno della Comunità montana della Val Seriana, che dopo aver valutato l’estensione delle fiamme hanno disposto l’intervento dell’elicottero della Regione, decollato dalla base di Talamona. L’approvvigionamento idrico è stato garantito dall’eliporto del Colle di Ranica, messo a disposizione dalla proprietà. Ridotta l’intensità dell’incendio, i volontari si sono occupati delle operazioni di bonifica, percorrendo il perimetro dell’area con soffiatori e pompe d’acqua, attività fondamentale per evitare riprese del fuoco causate dalla presenza di braci ancora attive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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