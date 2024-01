Ponteranica, maltratta la madre anziana: arrestato un 45enne

I Carabinieri di Villa d’Almè hanno sottoposto un cittadino italiano di 45 anni, residente a Ponteranica, alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per maltrattamenti e vessazioni nei confronti della madre 71enne. La misura è scattata il 24 gennaio dopo che l’anziana madre, a fine dicembre dello scorso anno, stanca delle continue, insistenti e vessatorie richieste di denaro da parte del figlio per acquistare stupefacenti e per giocare con le slot-machine, si era rivolta ai Carabinieri denunciando gli episodi che perduravano da circa sei mesi.