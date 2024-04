Primo Maggio, la Messa del Vescovo. «Il lavoro costruisce il bene comune»

Il Primo Maggio il Vescovo Francesco Beschi, come da tradizione, sarà tra i lavoratori: celebrerà la Messa alle 16 nell’azienda «Gruppo alimentare Ambrosini» di Brusaporto. La festività cade alla vigilia di una tornata elettorale importante. Alla luce di questa vicinanza temporale, il messaggio dei Vescovi per la Festa di San Giuseppe lavoratore - dal titolo «Il lavoro per la partecipazione e la democrazia» - diventa ancora più pregnante, per rilanciare il lavoro come strumento di partecipazione alla costruzione del bene comune. Lo ricorda don Cristiano Re, delegato vescovile per la Vita sociale e Mondialità, che si sofferma sui tre «capitoli» del documento episcopale: «Il lavoro è fare “con” e “per”, implica cioè relazione e motivazione; il lavoro è strumento di costruzione del bene comune, che è il contrario di pensare solo a se stessi e “farsi gli affari propri”, nel senso letterale del termine; il prenderci cura del lavoro è atto di carità politica e di democrazia». La memoria liturgica non sarà quindi semplicemente un passaggio celebrativo, ma un momento di cammino comune «di custodia e crescita» di un lavoro liberato dall’alienazione e che edifica comunità.

Lavoro, partecipazione e democrazia

L’interconnessione tra lavoro, partecipazione e democrazia «va infatti alla radice politica del mondo del lavoro, che deriva dalla nostra Costituzione – dice don Cristiano Re –. Non solo nell’incipit, ma anche nell’articolo 3 dove afferma che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”».

A Brusaporto fervono i preparativi per la Messa col Vescovo Francesco Beschi, che si terrà in uno spazio del «Gruppo alimentare Ambrosini» (alle 16, in via San Domenico 62/64), allestito per poter accogliere fino a duecento persone Il Primo Maggio pone quindi al centro «il lavoro dignitoso, che umanizza le persone, rendendole sempre più libere nel pensiero e nella vita, e sempre più uguali nei diritti e nei doveri – osserva il delegato vescovile –. Un lavoro che partecipa attivamente al governo della città di tutti».

In sintonia con la 50ª Settimana sociale dei cattolici, che si terrà a luglio a Trieste, il Primo Maggio è occasione di riflessione «sulla disaffezione alla partecipazione, non solo politica, sulla necessità di informare e portare al voto, sulla dimensione partecipativa del lavoro», campi in cui è attivo l’impegno dell’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi.

La Messa

