Prolungati i lavori dopo il rogo nella scuola: slitta il rientro per 81 alunni

Il rientro degli alunni è stato parziale

Bonificato nel giro di pochi giorni il piano terra dell’edificio, meno interessato dal fumo dell’incendio, una parte degli alunni era potuta rientrare nelle proprie aule, mentre per il primo piano l’inagibilità era stata prolungata fino al 7 di dicembre a causa della complessità della bonifica. Il fumo infatti si era infiltrato non solo negli arredi, ma anche in tutti i dispositivi elettronici, dunque i lavori necessitavano tempi più lunghi. Tempi però che non si sono dimostrati sufficienti per rendere di nuovo agibili e sicure, dal punto di vista sanitario, le aule del primo piano. Motivo per cui ancora ieri gli alunni delle ultime quattro classi che mancano all’appello non sono potuti rientrare.